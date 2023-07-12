Лолита намерена опубликовать советы от Аллы Пугачёвой к своему юбилею: "Каждое слово ценное"

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная певица Лолита Милявская рассказала о плане выпустить сборник с советами от Аллы Пугачёвой.

Фото: discover24.ru

К своему 60-летнему юбилею Лолита Милявская хочет опубликовать советы, которые ей давала знаменитая российская певица Алла Пугачёва. Об этом она рассказала на VK Fest.

"Это достаточно мало, но, вы не поверите, каждое слово ценное", — заявила Милявская.

По словам Лолиты, с помощью поклонников она уже собрала весь необходимый материал который по времени составил 5 минут. Также Лолита добавила, что её карьера во многом сложилась благодаря именно Алле Пугачёвой, которая является для неё учителем.

"Я хочу это опубликовать для того, чтобы вы слышали, какие советы — актёрские, режиссёрские и человеческие — она мне давала. Точные. Иногда она меня ругала — причём так, что я обижалась. Мне доставалось, но я поняла одно: она хотела сделать меня лучше", — рассказала Лолита.

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Лолита - На Титанике