Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
14 больших преимуществ контейнерного садоводства
Белый дом: Байден и лидеры стран G7 выступят с заявлением о гарантиях безопасности для Украины
Столтенберг долго не мог уговорить западных лидеров возобновить саммит НАТО
Украинский политолог: вернувшиеся из Турции главари "Азова"* могут быть русскими "засланцами"
МИД Китая: сотрудничество Москвы и Пекина превзошло модель военно-политического союза времен холодной войны
Подполковник США Дэвис: ВСУ никак не смогут одержать победу в противостоянии с РФ
Поклонники оценили образ Киркорова с иконами Девы Марии: "Совсем обезумел"
Беглый оппозиционер: за полгода Вооружённые силы Белоруссии станут боеспособными
Аналитик Вязовский объяснил, зачем страны массово пытаются репатриировать золото с Запада. "Звоночки" прозвенели давно

Лолита намерена опубликовать советы от Аллы Пугачёвой к своему юбилею: "Каждое слово ценное"

1:04
Шоу-бизнес

Известная певица Лолита Милявская рассказала о плане выпустить сборник с советами от Аллы Пугачёвой.

Лолита намерена опубликовать советы от Аллы Пугачёвой к своему юбилею: "Каждое слово ценное"
Фото: discover24.ru

К своему 60-летнему юбилею Лолита Милявская хочет опубликовать советы, которые ей давала знаменитая российская певица Алла Пугачёва. Об этом она рассказала на VK Fest.

"Это достаточно мало, но, вы не поверите, каждое слово ценное", — заявила Милявская.

По словам Лолиты, с помощью поклонников она уже собрала весь необходимый материал который по времени составил 5 минут. Также Лолита добавила, что её карьера во многом сложилась благодаря именно Алле Пугачёвой, которая является для неё учителем.

"Я хочу это опубликовать для того, чтобы вы слышали, какие советы — актёрские, режиссёрские и человеческие — она мне давала. Точные. Иногда она меня ругала — причём так, что я обижалась. Мне доставалось, но я поняла одно: она хотела сделать меня лучше", — рассказала Лолита.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Лолита - На Титанике
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Из-под земли достал: Китай преподал жёсткий урок США и Европе

Прекращением экспорта редкоземельных металлов Китай объявил "войну чипов".

РИА Новости: Китай дал жёсткий ответ на действия ЕС и США
WP: делегация США пришла в ярость из-за заявления Зеленского о НАТО и Украине
Зеленский привёл в ярость делегацию США заявлением о НАТО и Украине
Вильнюс: НАТО даст Украине больше современного оружия, Россия готовит санкции
Почему Зеленского не ликвидировали, объяснил полковник ГРУ
Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин Военная форма — наследница гражданской одежды Сергей Лебедев
Шукшина разместила пост о "хамстве" Эрдогана
Почему Китай скупает природный газ в огромных объёмах
"Серьёзное оружие": эксперт оценил французские ракеты SCALP
"Серьёзное оружие": эксперт оценил французские ракеты SCALP
Последние материалы
Подполковник США Дэвис: ВСУ никак не смогут одержать победу в противостоянии с РФ
Поклонники оценили образ Киркорова с иконами Девы Марии: "Совсем обезумел"
Беглый оппозиционер: за полгода Вооружённые силы Белоруссии станут боеспособными
Аналитик Вязовский объяснил, зачем страны массово пытаются репатриировать золото с Запада. "Звоночки" прозвенели давно
Президент Польши Дуда ожидает вступления Украины в НАТО через несколько лет: "Решение принято"
5 хитростей органического садоводства, нужные всем
Пушилин: ВС России пошли в контратаку на Краснолиманском направлении
Россельхознадзор: волгоградские аграрии подделали 325 справок о качестве зерна
19FortyFive: армия России использует смертоносный арсенал дронов против ВСУ
NYT: в США обсуждают возможность поставить Украине баллистические ракеты ATACMS
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников