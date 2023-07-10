Брат Дианы Гурцкая рассказал о том, что певица не готова возвращаться на сцену в ближайшее время

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Брат известной певицы Дианы Гурцкая Роберт рассказал о состоянии сестры после смерти её мужа Петра Кучеренко.

Фото: mk.ru

По словам Роберта Гурцкая, Диана практически каждый день навещает своего мужа на кладбище. Родные и близкие стараются её всячески поддерживать. Многие считают, что артистка сможет найти утешенье в творчестве, однако она пока не готова возвращаться на сцену в ближайшее время. Об этом сообщает "Абзац".

"У Дианы было запланировано очень много концертов. Какие-то мы отменили, а некоторые не успели, но перенесли, соответственно, афиши до сих пор висят. По поводу ближайших выступлений абсолютно ничего не известно. Я не знаю, и Диана сама ничего не знает", — сообщил Роберт Гурцкая.

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