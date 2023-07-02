Родной брат Дианы Гурцкая Роберт рассказал о состоянии артистки после смерти мужа Петра Кучеренко.
Уже сегодня, 2 июля, Диане Гурцкая исполнилось 45 лет, однако отмечать свой юбилей в этот раз певица не будет в связи с трауром по мужу Петру Кучеренко. 29 июня было 40 дней со дня смерти Петра, а 28 июня у их сына Константина был день рождения, но торжества по этому случаю также не было.
По словам Роберта, Диана понимает, что жизнь продолжается, что нужно держаться ради сына, а также знает, что её муж не хотел бы, чтобы она опускала руки, но пока ей сложно.
Также брат певицы опроверг информацию о том, что Диана якобы уехала в Абхазию, чтобы справиться с трауром. Он отметил, что артистка не была в Абхазии уже 30 лет, а также добавил, что после смерти Петра она каждый день в течение 40 дней ездила к нему на кладбище.
"Это же Диана! Она каждый день ездила на кладбище к Петру. Единственное, я её не отпускал в понедельник, потому что слышал, что есть такое поверье у нас, у православных, что по понедельникам ты не можешь бывать на кладбище, если у тебя дома ребенок", — рассказал в интервью "МК" Роберт Гурцкая.
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