Российская певица Юлия Чичерина выступила перед военнослужащими ЦВО в зоне СВО на Украине

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рок-исполнительница Юлия Чичерина выступила на концерте вместе с Ансамблем песни и пляски Центрального военного округа для российских военных в зоне СВО. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Фото: Instagram

Певица исполнила известные музыкальные композиции, написанные на стихи писателя Александра Проханова, включая "Марш русского Донбасса", "По дороге фронтовой" и "Русский лес". Её сопровождал военнослужащий-скрипач, который виртуозно аккомпанировал артистке.

По завершению выступления участники спецоперации выразили благодарность Чичериной и музыкантам. Певица также раздала автографы всем желающим.

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Чичерина - "Русский лес"