Актриса Инна Королёва, сыгравшая в сериале "Сваты" роль Маши Ковалёвой, прокомментировала возможность возрождения проекта.
Королёва призналась, что скучает по сериалу, с которым её связывают только тёплые и приятные эмоции.
"Поклонники до сих пор спрашивают, будет ли продолжение. Но уже гораздо реже. Думаю, все осознали, что нового сезона не случится", — заявила актриса в беседе с изданием "Телепрограмма".
Российско-украинский комедийный телесериал "Сваты" вышел на экраны в 2008 году. За всё время существования проекта было выпущено семь сезонов.
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