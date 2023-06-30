Актриса Инна Королёва подтвердила, что продолжения сериала "Сваты" не будет

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Инна Королёва, сыгравшая в сериале "Сваты" роль Маши Ковалёвой, прокомментировала возможность возрождения проекта.

Королёва призналась, что скучает по сериалу, с которым её связывают только тёплые и приятные эмоции.

"Поклонники до сих пор спрашивают, будет ли продолжение. Но уже гораздо реже. Думаю, все осознали, что нового сезона не случится", — заявила актриса в беседе с изданием "Телепрограмма".

Российско-украинский комедийный телесериал "Сваты" вышел на экраны в 2008 году. За всё время существования проекта было выпущено семь сезонов.

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