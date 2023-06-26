Психолог Розенберг перечислила звёзд в РФ, которым помогли суррогатные мамы

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Услуги суррогатного материнства набирают большую популярность среди знаменитостей. Данная услуга дорогостоящая, поэтому не каждый человек может себе позволить ею воспользоваться. Причин для обращения к услугам суррогатной мамы может быть несколько: зрелый возраст, бесплодие, проблемы со здоровьем. Гештальт-терапевт Любовь Розенберг перечислила российских представителей шоу-бизнеса, которые обзавелись потомством благодаря такой процедуре.

Розенберг подчеркнула, что вынашивание ребёнка суррогатной матерью не отражается на жизни родителей, которые ждут малыша и переживают так же, как и обычные беременные женщины. Она отметила: не следует думать, что женщина не может понять, каково это, если она не беременна.

"Несмотря на то, что суррогатное материнство является легальным сервисом, его следует использовать только в крайних случаях", — сказала психолог в беседе со StarHit.

Среди российских артистов такими услугами воспользовались Алла Пугачёва, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Яна Рудковская.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Российские звезды, чьих детей РОДИЛИ СУРРОГАТНЫЕ МАТЕРИ!