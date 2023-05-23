Популярный телеведущий и юморист Максим Галкин* опубликовал свежее видео со своими детьми на Израиле.
Недавно артист поделился с подписчиками в своей соцсети кадрами прогулки с детьми по берегу моря в Израиле. На видео двойняшки Лиза и Гарри веселятся на фоне заката. Видеоролик сопровождает красивая песня известного певца Муслима Магомаева "Синее море".
Подписчики Максима Галкина* оставили ряд добрых комментариев под его постом. Они отметили, что рады видеть счастливых детей.
*Признан Минюстом РФ иноагентом.
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