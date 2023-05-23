Максим Галкин* опубликовал трогательное видео с подросшими Лизой и Гарри в Израиле

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярный телеведущий и юморист Максим Галкин* опубликовал свежее видео со своими детьми на Израиле.

Фото: ctnews.ru

Недавно артист поделился с подписчиками в своей соцсети кадрами прогулки с детьми по берегу моря в Израиле. На видео двойняшки Лиза и Гарри веселятся на фоне заката. Видеоролик сопровождает красивая песня известного певца Муслима Магомаева "Синее море".

Подписчики Максима Галкина* оставили ряд добрых комментариев под его постом. Они отметили, что рады видеть счастливых детей.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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