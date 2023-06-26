Диана Гурцкая отказалась выходить на сцену шоу "Две звезды. Отцы и дети" после потери мужа

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная певица Диана Гурцкая решила не продолжать участвовать в шоу "Две звезды. Отцы и дети" на Первом канале.

Напомним, на Первом канале идёт популярное шоу "Две звезды. Отцы и дети", в котором российские звёзды исполняют песни со своими детьми. В телепередаче принимала участие и Диана Гурцкая вместе со своим сыном Константином. Однако после потери мужа Петра Кучеренко артистка приняла решение более не участвовать в шоу.

Ведущий Александр Олешко обратился к зрителям во время эфира последнего выпуска программы, заявив, что Диана Гурцкая более не участвует в проекте.

"Все мы знаем про события, которые произошли в их семье — ушёл из жизни муж Дианы, отец Кости — Пётр Кучеренко. Это большая для всех родных и близких. Диана и Костя, к сожалению, больше не будут продолжать участие в нашем проекте", — сказал шоумен.

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Диана Гурцкая и Константин - Москвичи