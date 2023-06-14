Дочь покойной Анны Самохиной рассказала о том, что Дмитрий Нагиев был недостоин её матери

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь умершей актрисы Анны Самохиной Александра прокомментировала отношения её мамы и актёра Дмитрия Нагиева. По её словам, многие высказывания телеведущего в адрес артистки не являются действительностью.

Фото: rueconomics.ru

Наследница Самохиной стала гостем в шоу "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой, где рассказала, что некоторые слова Нагиева в сторону её матери сильно приукрашены. Девушка отметила, что отношений, о которых так много говорит Нагиев в разных интервью, у них не было. Она подчеркнула, что её родительница действительно в какой-то период тесно общалась с актёром, но это была всего лишь дружба и не более.

"Я чувствую себя немного растерянной каждый раз, когда заходит разговор о Нагиеве. Потому что я никогда не слышала от матери ни слова о нём в частности. Может быть, было какое-то сочувствие, но я не думаю, что оно выходило за рамки этого", — сказала дочь актрисы в разговоре с Кудрявцевой.

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