Инстасамка призналась, что обманывала людей на деньги: "На меня свалились такие бабки"

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) рассказала, как обманывала людей на деньги.

Фото: zharamag.com

По словам Инстасамки, раньше она обманывала своих зрителей на деньги. Девушка призналась в интервью рэперу Басте на его YouTube-канале Gazgolder, что делала это, потому что была "молодой и глупой".

Инстасамка рассказала, что несколько лет назад одна из подписчиц её блога оплатила рекламу в соцсетях у знаменитости в размере 15 тысяч рублей. Однако блогер не исполнила свои обязательства, отметив, это этот случай был не единственным. Сейчас же знаменитость так не поступает и возвращает все деньги за не оказанные услуги.

"Мне было 18 лет. На меня свалились такие бабки. Я кого-то выкладывала, кого-то не выкладывала. Потом в моей жизни появился Максим (Столяров). Мы нашли всех людей, я выкладывала истории, где просила людей, которых я не выложила написать мне, прислать чеки. Если ты вдруг пропустила это мероприятие, то, конечно, мы вернем деньги, обязательно", — заявила Инстасамка.

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