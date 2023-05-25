Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров страдает от сильной депрессии, из которой его пока не получается вывести. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Журналисты утверждают, что фигуриста регулярно консультирует психолог, но даже специалисту не удаётся помочь Костомарову справиться с апатией, вызванной частичной ампутацией конечностей.
Отмечается, что спортсмен прилагает огромные усилия, чтобы выйти из удручающего состояния, но все попытки в этом направлении его "только злят".
В последнее время Костомарова регулярно консультируют врачи, которые занимаются реабилитацией фигуриста.
Уточняется, что Костомарову придётся находиться в Коммунарке всё лето.
В самом ближайшем будущем спортсмену будут проводить курс по восстановлению внутренних органов и нормального психологического состояния.
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