Друг семьи сообщил о тяжёлом состоянии Дианы Гурцкая после смерти Петра Кучеренко

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Недавно стало известно о смерти мужа певицы Дианы Гурцкая Петра Кучеренко. Он был адвокатом и заместителем министра науки России. Кучеренко скончался во время рабочей командировки из Кубы в Москву. Все, кто знал его, были потрясены этой новостью.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Наиболее тяжёлое испытание из-за потери Кучеренко переживают его жена и родственники, которые собрались в доме певицы и поддерживают её в этот трудный период.

"Диана трубку не взяла, ответил её брат Роберт. Слова были такие: "Мы погибли!". И тут я услышал, как горько заплакала Диана. Она убита горем", — передаёт KP.RU слова друга семьи.

Кучеренко стало плохо во время полёта в Москву. Самолёт был вынужден был совершить экстренную посадку в Минводах. Несмотря на оказанную помощь прибывших медиков, 46-летнего мужчину не удалось спасти.

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