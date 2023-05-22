Андрей Малахов обратился к Диане Гурцкой в связи со смертью её мужа: "Держись, пожалуйста!"

Известный телеведущий Андрей Малахов обратился к певице Диане Гурцкой в связи со смертью её мужа, заместителя министра науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко.

Фото: eg.ru

В своём Telegram-канале Андрей Малахов опубликовал слова поддержки, обращённые к Диане Груцкой в связи с её утратой.

"Диана, держись, пожалуйста!" — написал ведущий.

Напомним, Пётр Кучеренко скоропостижно скончался в возрасте 46 лет 20 мая во время рабочей поездки на Кубу. Мужчине стало плохо на борту самолёта, следовавшему на Кубу. Была совершена экстренная посадка, однако медикам не удалось спасти Кучеренко.

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