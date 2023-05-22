На похоронах известного модельера Валентина Юдашкина певицу Аллу Пугачёву задело то, как повели себя её старые друзья. По словам источника из близкого окружения Аллы Борисовны, она обиделась из-за того, что Александр Буйнов и Николай Басков отказались поздороваться с ней, сообщает телеканал "Царьград".
Выделялся на фоне остальных только пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который был "единственным нормальным мужчиной" в её глазах, заявил источник.
Разочарование Примадонны связано с тем, что бывшие друзья стали её врагами, превратив певицу в "нерукопожатную", и неуважительно отнеслись к ней во время похорон. Подруга певицы подчеркнула, что Пугачёва имела тёплые отношения с Буйновым, а также выразила удивление по поводу отказа Баскова подойти к ней.
При этом Песков получил похвалу за своё джентльменское и доброжелательное поведение, которое не осталось незамеченным Пугачёвой и её близкими, добавила собеседница канала.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Физическая активность, диета, отказ от вредных привычек продлят жизнь.