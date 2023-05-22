"Царьград": Пугачёва обиделась на Буйнова и Баскова во время похорон Юдашкина

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На похоронах известного модельера Валентина Юдашкина певицу Аллу Пугачёву задело то, как повели себя её старые друзья. По словам источника из близкого окружения Аллы Борисовны, она обиделась из-за того, что Александр Буйнов и Николай Басков отказались поздороваться с ней, сообщает телеканал "Царьград".

Фото: forbes.ru

Выделялся на фоне остальных только пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который был "единственным нормальным мужчиной" в её глазах, заявил источник.

Разочарование Примадонны связано с тем, что бывшие друзья стали её врагами, превратив певицу в "нерукопожатную", и неуважительно отнеслись к ней во время похорон. Подруга певицы подчеркнула, что Пугачёва имела тёплые отношения с Буйновым, а также выразила удивление по поводу отказа Баскова подойти к ней.

При этом Песков получил похвалу за своё джентльменское и доброжелательное поведение, которое не осталось незамеченным Пугачёвой и её близкими, добавила собеседница канала.

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