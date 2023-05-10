Алле Пугачёвой стало плохо на могиле бывшего мужа

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Примадонне российской эстрады Алле Пугачёвой, приехавшей в Россию ради похорон модельера Валентина Юдашкина, пришлось испытать противоречивые чувства. Певица не могла представить, что могила кутюрье окажется на кладбище рядом с захоронением её второго мужа — режиссёра Александра Стефановича. Об этом пишет издание "Дни.ру".

Фото: eg.ru

После трёх лет брака их пути разошлись и больше не пересекались. Как рассказывал незадолго до смерти сам Стефанович, они не виделись более сорока лет. На его похоронах Пугачёва не присутствовала и никогда не бывала на его могиле.

Но по грустной иронии судьбы случилось так, что Юдашкина похоронили именно возле могилы Стефановича, причём об этом сама Пугачёва не знала, а когда подошла бросать горсть земли в могилу модельера, встретилась глазами с портретом бывшего мужа на памятнике.

"Алле Борисовне явно стало дурно и она даже присела на стульчик от неожиданности", — пишет издание.

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