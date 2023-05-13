Вайкуле прокомментировала поступок Пескова, который поцеловал руку Пугачёвой: "Каждый так должен был подойти"

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Популярная советская и латвийская певица Лайма Вайкуле прокомментировала поступок Дмитрия Пескова на похоронах Валентина Юдашкина.

Фото: eg.ru

Напомним, 6 мая состоялись похороны известного российского модельера Валентина Юдашкина. На церемонии прощания было много известных личностей, в том числе певица Алла Пугачёва, которая специально для этого прилетела из Израиля, и пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.

Самым обсуждаемым действием на прощании, оказался момент, когда Дмитрий Песков подошёл поприветствовать Аллу Борисовку и поцеловал ей руку. Поступок пресс-секретаря бурно обсуждали в сети. Прокомментировала это и Лайма Вайкуле, отметив, что Песков правильно поступил. Об этом сообщает StarHit.

"А что случилось, почему ему не подойти? Алла — это народная артистка. Её знали не только в России и в постсоветском пространстве, но и за рубежом. Та же ABBA хотели записать с ней песню. Почему Пескову не подходить к такой звезде? Это честь, подойти. Вообще это нормально, что мужчина подошёл к женщине, да ещё и в такой тяжелый день, и высказал свое уважение. Каждый так должен был подойти, каждый!" — заявила певица.

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Песков целовал руки Пугачевой на похоронах Юдашкина