Перенесший ампутацию Роман Костомаров отказался от помощи психологов: послал всех

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фигурист Роман Костомаров продолжает бороться за жизнь в столичной больнице. Некоторые СМИ сообщают о том, что на данный момент состояние спортсмена стабилизировалось, он проходит реабилитацию и готовится к протезированию ампутированных конечностей.

Фото: starhit.ru

Один источник из больницы, где находится Костомаров рассказал: рядом с фигуристом постоянно находится его жена Оксана Домнина и пара стала более уважительно относиться к врачам, прислушивается к их мнению. Работник отметил, ранее спортсмен часто скандалил и показывал потребительское отношение. Сейчас всё изменилось, утверждает источник.

Также сообщается, что Костомаров после тяжелейшей болезни наотрез отказался от помощи психологов и планирует восстанавливаться самостоятельно.

"С психологом Костомаров не занимается, если честно, он сразу далеко и навсегда послал психологов", — передаёт слова источника PROZVEZD.INFO.

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