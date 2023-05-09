Российская певица Надежда Бабкина после скандальных похорон Зайцева покидает Москву

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Надежда Бабкина, которая недавно похоронила близких друзей, модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина, приняла решение уехать из Москвы, чтобы отдохнуть.

Фото: Instagram* Надежды Бабкиной

Бабкина была потрясена скандальными похоронами Зайцева в Подмосковье. Она заявила, что планирует ходатайствовать о перезахоронении кутюрье на кладбище в российской столице. Как пояснила артистка, после печальных событий ей требуются каникулы.

"Последние годы я выбираю Крым местом своего отдыха", — сказала Бабкина в интервью изданию BLITZ+.

Она добавила, что после перенесённого коронавируса уже проходила восстановительную терапию на полуострове. После этого Крым стал для певицы "местом силы".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.