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Российская певица Надежда Бабкина после скандальных похорон Зайцева покидает Москву

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Шоу-бизнес

Российская певица Надежда Бабкина, которая недавно похоронила близких друзей, модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина, приняла решение уехать из Москвы, чтобы отдохнуть.

Российская певица Надежда Бабкина после скандальных похорон Зайцева покидает Москву
Фото: Instagram* Надежды Бабкиной

Бабкина была потрясена скандальными похоронами Зайцева в Подмосковье. Она заявила, что планирует ходатайствовать о перезахоронении кутюрье на кладбище в российской столице. Как пояснила артистка, после печальных событий ей требуются каникулы.

"Последние годы я выбираю Крым местом своего отдыха", — сказала Бабкина в интервью изданию BLITZ+.

Она добавила, что после перенесённого коронавируса уже проходила восстановительную терапию на полуострове. После этого Крым стал для певицы "местом силы".

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Как живёт знаменитая Надежда Бабкина?
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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