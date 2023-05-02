МК: певица Романиди назвала причину внезапной смерти вдовы поэта Дербенёва

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вдова легендарного поэта-песенника Леонида Дербенёва скончалась на днях в Москве на 89-м году жизни. По какой причине Вера Ивановна ушла из жизни, рассказала много лет дружившая с семьёй певица Мила Романиди в беседе с "МК".

По её словам, вдова поэта недавно заразилась коронавирусом и попала в больницу. Врачам удалось стабилизировать её состояние, она стала чувствовать себя намного лучше, даже начала самостоятельно выходить из палаты. Однако в субботу резко поднялась температура, произошло ухудшение, Веру Ивановну поместили в реанимацию, а через час её не стало.

По мнению Романиди, вдову поэта не смогли спасти, так как течение "ковида" невозможно предсказать. Свою роль сыграл, конечно, и почтенный возраст. В последнее время Вера Ивановна чувствовала себя не очень хорошо, однако все были уверены, что она ещё поживёт, заключила артистка.

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