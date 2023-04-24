Роман Костомаров преуспел не только в спорте: вспомним три картины с участием фигуриста

1:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Прославленный фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров пробовал себя в разных амплуа на протяжении карьеры, в том числе снимался в кино. Дебют спортсмена состоялся в 2008 году в сериале "Жаркий лёд". В съёмках картины приняли участие Алексей Ягудин, Алексей Тихонов, Александр Абт, Повилас Ванагас и другие. Действия фильма начинаются с чемпионата России по фигурному катанию, где идет жёсткая борьба за путёвку на чемпионат Европы.

В 2010 году Костомаров сыграл в драматическом сериале "Близкий враг" с Дмитрием Дюжевым в главной роли. Также в картине снимались Евгения Трофимова, Сергей Греков, Андрей Панин, Нелли Уварова и Александр Головин. В этом кино Костомаров отыграл собственную смерть: его герой получил огнестрельное ранение. Тогда фигурист в беседе с журналистом Еленой Вайцеховской признался, что умирать в кадре "было ужасно трудно".

Затем фигурист принял участие в съёмках комедии "На измене" с Нонной Гришаевой в главной роли. Там спортсмен сыграл детектива.

"Вот из-за таких "простых", ни к чему не обязывающих комедий я иногда хожу в кино. И да. В этом фильме Костомаров сыграл, пожалуй, свою лучшую роль", — цитирует мнение пользователей Сети dni.ru.

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