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Леонтьев живёт в Майами на средства от корпоративов в Москве

1:36
Шоу-бизнес

Российский артист Валерий Леонтьев в данный момент проживает в американском Майами на собственной вилле, однако продолжает тайно посещать Москву ради участия в корпоративах.

Леонтьев живёт в Майами на средства от корпоративов в Москве

Как рассказали KP.RU друзья Леонтьева, по причине проблем со здоровьем певец не хочет давать концерты и участвовать в музыкальных премиях. Знакомые артиста уточнили, что у Леонтьева была операция на глаза полтора года назад, за которой последовала сложное хирургическое вмешательство на ноги.

"Леонтьев улетел в Америку, в Майами, где у него есть недвижимость. Там более 20 лет живет его супруга Людмила Исакович. От телевизионных съемок Валера тоже отказывается, говорит, здоровье не позволяет участвовать в телепроектах. Но на прошлой неделе он инкогнито приезжал в Москву, выступал на корпоративе", — рассказали друзья певца.

Продюсер Сергей Лавров поведал, что один московский корпоратив приносит Леонтьеву не менее 2,5 миллиона рублей, в то время как прибыль от концерта составляет всего 1 миллион. Концерты даются артисту намного сложнее, добавил промоутер.

Друзья Леонтьева добавили, что помимо доходов от корпоративов, артист получает неплохие проценты от вкладов в разных банках, которые позволяет ему выступать только тогда, когда есть здоровье и желание. Помимо этого, Леонтьев вложил финансы в коллекцию бриллиантов и недвижимость в Испании.

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Валерий Леонтьев остался "без штанов"
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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