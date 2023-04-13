Старшая дочь Михаила Задорнова показала фото вдовы юмориста Елены на дне рождении Ирины Безруковой

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пользователи Сети восхитились внешним видом вдовы юмориста Михаила Задорнова Елены Бомбиной. Старшая дочь сатирика опубликовала на своей странице фотографию женщины с актрисой Ириной Безруковой.

Напомним, что Задорнова не стало в 2017 году. Юморист боролся с онкологическим заболеванием, но болезнь оказалась сильнее.

Недавно в Сети появилась фотография вдовы сатирика на дне рождении российской актрисы. Комментаторы похвалили Бомбину за моложавый внешний вид и отметили: "свежий взгляд" и хорошее настроение.

"Две Богини! У одной из них сегодня день рождения! Мою мать поздравляю позже, в июне! Ирочка! Любимая! С днем рождения", — подписала снимок старшая дочь сатирика.

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Вдова Задорнова удивила своим внешним видом