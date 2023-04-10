Вдова Бориса Грачевского Белоцерковская рассказала, как чуть не умерла из-за приступа аллергии

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вдова руководителя "Ералаша" Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская рассказала о серьёзных проблемах со здоровьем. Она пояснила, что страдает от аллергии, которая проявляется на большое количество продуктов питания и не только.

Белоцерковская в эфире шоу "Звёзды сошлись" сообщила, что у неё даже появляется аллергическая реакция на слишком хлорированную воду.

"Кругом фильтры для того, чтобы я могла помыться, иначе у меня вся голова в сыпи будет", — объяснила Белоцерковская.

Екатерина вспомнила их совместную с Грачевским поездку в Казахстан на день рождения. Тогда всем гостям подавали манты, но у женщины оказалась аллергия на баранину, поэтому перед употреблением она уточнила содержание блюда. Однако официанты уверили её в том, что там говядина.

Белоцерковская сообщила, что как только она укусила тесто у неё сразу же начали опухать глаза и им пришлось "вызывать скорую". Позже оказалось, что в манты был добавлен курдючный жир.

"Успели купировать. Но у меня был страшный отек. Потом нам позвонили и сказали, что в манты был добавлен курдючный жир", — рассказала в программе вдова режиссера.

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