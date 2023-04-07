Диана Арбенина прокомментировала ситуацию с отменой её концертов в России: "Прорвёмся"

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Лидер популярной рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина прокомментировала ситуацию с отменами концертов музыкантов.

Напомним, недавно сразу в нескольких городах России были отменены концерты группы "Ночные снайперы". Сообщалось, что такое решение были принято местными властями в связи с критикой Дианы Арбениной СВО.

Певица решила прокомментировать ситуацию в своём личном блоге, приведя цитату из своей песни "Гавань".

"Не бойся — над нами звезда. Не бойся: уже никогда не спросят, зачем ты приехал сюда. Не бойся и стой на своём. Мы вместе всё переживём. Дождь лил и внезапно прошёл. Всё будет хорошо. Найди свою гавань! И всё будет хорошо! Нормально, когда нелегко. Прорвёмся, и к чёрту покой. Рискуем, и значит — живём…" — написала в своём посте артистка.

Также Арбенина поблагодарила всех неравнодушных людей за поддержку.

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Диана Арбенина. Ночные Снайперы - Гавань