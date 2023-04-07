МК: 77-летний Владимир Пресняков перенёс удаление почки и нуждается в постоянном уходе

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга Владимира Преснякова-старшего Елена высказалась о состоянии здоровья 77-летнего артиста. Она отметила, что из-за несвоевременного лечения певцу пришлось удалить одну почку.

Елена Преснякова рассказала, что сейчас постоянно разрывается между работой и уходом за супругом. Артистка поделилась, что Владимир Петрович никогда не жалуется на плохое самочувствие, но после серьёзной операции он не может вести привычный образ жизни.

"Я теперь забочусь о Петровиче постоянно. Сейчас ему, слава Богу, уже получше. Петровичу почку убрали, шунтирование сделали. Питание нужно теперь другое", — сказала Елена Преснякова в беседе с "МК".

Преснякова сообщила, что проблемы со здоровьем у певца начались давно. Она отметила, что ему диагностировали сахарный диабет, однако артист не соблюдал рекомендации врача, что и привело к нарушению работы почек.

"А его на аркане в больницу не затащишь! Он годами пил одни и те же таблетки. Не менял их, как положено, раз в полгода. В результате посадил почку", — сообщила жена певца.

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