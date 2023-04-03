Лиза Арзамасова и Илья Авербух уехали под Питер восстанавливать здоровье

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова вместе со своим мужем известным фигуристом Ильёй Авербухом отправилась под Санкт-Петербург, чтобы поправить своё здоровье.

Несколько месяцев назад Лиза Арзамасова была вынуждена отменить несколько спектаклей с её участием из-за плохого самочувствия. Также недавно стало известно, что она вместе со своим супругом и вовсе уехала в Ленинградскую область, чтобы восстановить здоровье. Об этом актриса сообщила в своей социальной сети.

"А мы отправились в романтическое и оздоровительное путешествие. На несколько дней уходим с радаров. Едем под Санкт-Петербург", — написала Арзамасова.

Знаменитость публикует фото и видео из поездки. Так, Арзамасова уже показала подписчикам свой номер и отметила, что впервые находится на оздоровительном курорте.

"Мы оба впервые в таком месте, которое ориентировано на восстановление здоровья и снижение уровня стресса", - добавила актриса.

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