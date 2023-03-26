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Мария Погребняк чуть не утонула на съёмках шоу

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Лучшая подруга Ольги Бузовой и супруга российского футболиста Павла Погребняка Мария чуть было не погибла во время съёмок шоу "Новые звёзды в Африке".

Мария Погребняк чуть не утонула на съёмках шоу

В недавно стартовавшем шоу на ТНТ, где звёздам приходится сталкиваться со своими страхами и жить в экстремальных условиях без еды и бытовых принадлежностей на Чёрном континенте, девушка решила проверить себя на прочность и чуть не пала жертвой стихии.

Как стало известно, Мария решила искупаться в местной речке, но не учла, что там быстрое течение. Уже через пару секунд после того, как Мария вошла в воду, её стало сносить бурным потоком. Девушка пыталась выплыть, однако эти попытки ни к чему не привели. Но трагического финала шоу не получило — другие участники  бросились на помощь. Спортсмен Торнике Квитатиани всё же смог вытащить девушку на берег.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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