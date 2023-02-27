Первый выпуск шоу "Новые звёзды в Африке" появится в эфире ТНТ уже 12 марта

0:57 Your browser does not support the audio element. Культура

Новый сезон шоу "Звёзды в Африке" стартует на телеканале ТНТ уже 12 марта.

В съёмках проекта примут участие 17 звёзд. Первыми в лагерь прибудут Эвелина Блёданс, Виталий Гогунский, Мария Погребняк, Торнике Квитатиани, Алина Акилова, Иван Пышненко, Наталия Медведева, Игорь Ознобихин, Тимофей Зайцев и Денис Лебедев.

Актёрам, блогерам, спортсменам и комикам придётся бороться за приз в жёстких условиях.

В новом сезоне в звёздном лагере будет полностью отсутствовать еда и бытовые принадлежности. Всё это можно будет купить в специальном киоске за монеты, которые участники будут получать за победу в испытаниях.

Победитель шоу получит пять миллионов рублей. Ведущими нового сезона вновь станут Михаил Галустян и Ольга Бузова.