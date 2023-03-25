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Актёр Дмитрий Назаров разозлил россиян своим новым творчеством про Гаагу и Путина

0:55
Шоу-бизнес

Актёр Дмитрий Назаров после начала СВО на Украине осудил действия ВС РФ. Из-за негативных высказываний артист с женой Ольгой Васильевой со скандалом были уволены из МХТ имени Чехова. Звездная пара уехала в Израиль, где продолжает транслировать антироссийскую позицию среди заграничных зрителей.

Актёр Дмитрий Назаров разозлил россиян своим новым творчеством про Гаагу и Путина

Telegram-канал "НеМалахов" опубликовал выступление Назарова в Израиле, где он сравнил себя с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что они "встретятся в Гааге". Также он прокомментировал, как президента России "осудили" и его, как и шефа другой "кухни". В своём выступлении актёр напомнил Путину, что ему принадлежит всего 1/6 территории земного шара.

"Тяжёлая статья под старость на двоих. Встретимся в Гааге", — сказал Назаров со сцены в Израиле.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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