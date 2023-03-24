Певица София Ротару послала особый сигнал РФ, заговорив на русском языке в соцсетях

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица София Ротару послала особый сигнал России, вернувшись к использованию русского языка в своих социальных сетях. На нём она излагала мысли до начала военных действий. Однако после переезда на Украину и прекращения творческой деятельности она перешла на украинский язык.

Вчера Ротару написала поздравление своему внуку Анатолию на русском, что стало неожиданным для многих пользователей интернета. Коллеги артистки интерпретировали это поздравление как особый сигнал в адрес России. Они считают, что, обратившись на русском языке, Ротару дала понять, что сохраняет связь с РФ.

"София Михайловна — умная женщина. Она уже давно все прекрасно осознала. Поэтому её поздравлению на русском не стоит удивляться", — поделилась с "МК" Анна Калашникова.

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