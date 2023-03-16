Суд наложил арест на имущество и счета блогера Лерчек

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стало известно, что суд наложил арест на имущество известного блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и её родственников.

Как сообщает Telegram-канал Mash, арест был наложен на недвижимое имущество, автомобили и денежные средства фирмы по производству косметики «Би фит».

Напомним, Валерия Чекалина обвиняется в уклонении от уплаты налогов. 7 марта в доме блогера прошли обыски. В настоящее время ведётся расследование по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму 300 миллионов рублей. Валерия Чекалина вместе со своим мужем находятся под подпиской о невыезде.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.