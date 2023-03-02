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Расторгуев предрёк "позорную" судьбу уехавшим из РФ артистам

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Шоу-бизнес

За границей российских актёров и певцов никто не ждёт и он вернуться на Родину "с позором", заявил солист группы "Любэ" народный артист РФ Николай Расторгуев.

Расторгуев предрёк "позорную" судьбу уехавшим из РФ артистам

"Покинули страну единицы артистов. Все остальные здесь, — сказал Расторгуев ТАСС. — Я здесь живу, я здесь родился, с какой стати я бы покинул свою страну? Мы там никому не нужны. Они все вернутся, с позором".

Как уточнил артист, страну покинули единицы певцов и актёров.

1 марта солиста "Любэ" объявили обладателем Российской национальной музыкальной премии "Виктория" за вклад в развитие отечественной музыки.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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