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Садальский: Выводит из себя, когда очень богатые люди просят деньги у народа на благотворительность

1:12
Шоу-бизнес

Станислав Садальский рассказал, что Эвелина Блёданс отказалась бесплатно давать интервью Вячеславу Манучарову.

Садальский: Выводит из себя, когда очень богатые люди просят деньги у народа на благотворительность

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" осудил звёзд, которые афишируют свои добрые дела. Он назвал такое поведение фальшивым и лицемерным.

"Но больше всего меня выводит из себя, когда очень богатые люди начинают просить деньги у народа на благотворительность!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге.

Садальский рассказал, что Вячеслав Манучаров предложил Эвелине Блёданс дать ему интервью, однако актриса решила, что делать бесплатно это не будет. При этом она отчитала Садальского за то, что дал интервью данному блогеру абсолютно бесплатно.

Садальский отметил, что приятелям отказывать не привык и заверил, что не жалеет о записанной беседе, несмотря на то, что его интервью сильно "порезали".

Ранее Ксения Собчак и Антон Красовский вступили в публичную перепалку из-за того, что Садальский якобы отказался дать интервью Красовскому, несмотря на предложенные ему деньги.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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