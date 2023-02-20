Журналистка Ксения Собчак и ведущий RT Антон Красовский поругались из-за Станислава Садальского, который якобы отказался участвовать в программе о годовщине СВО за деньги.
Собчак сообщила, что 23 февраля Антон Красовский возвращается в эфир RT впервые после скандала с призывом топить и жечь украинских детей. Журналистка рассказала, что передача будет посвящена тому, что год назад началась спецоперация на Украине.
"Информация поступила от отказавшегося гостя, людей зовут в эфир за деньги", — написала Ксения в своём микроблоге.
На пост Собчак отреагировал Красовский.
"Что ты там нюхаешь, зайка? Хороший подвезли? От Зеленского? Какой RT? Какого 23-го? Какие деньги?! Стасику передай, что его слали н…., шлют и будут слать. Он в п…* никому не ….", — нецензурно ответил ведущий RT.
Собчак спросила Красовского, при чём тут Садальский, и объяснила, что о деньгах ей сообщили уже два человека.
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