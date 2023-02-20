Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Симоньян призналась, что её мучает очень тревожное состояние
После визита Байдена в Киев для Зеленского запахло жареным, заявил Рогов
NYT опубликовала рассекреченные документы, переданные президентом Бушем Обаме: следите за Россией
Диагност Малиновская: сонливость, сухость кожи, выпадение волос могут говорить о нарушении обмена веществ
Разведка Нидерландов заподозрила Россию в планировании диверсий
Певица Елена Ваенга заявила об отмене своих концертов на юге России из-за серьёзной болезни
Ведущая Ольга Бузова опровергла слухи о её беременности
Financial Times: западные чиновники не верят в возможность Киева вернуть Крым
Политолог Дискин: России реагировать на визит Байдена в Киев не нужно, ведь он — демонстрация отчаяния

Собчак и Красовский устроили публичную перепалку из-за Садальского: "Что ты там нюхаешь, зайка?"

1:12
Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак и ведущий RT Антон Красовский поругались из-за Станислава Садальского, который якобы отказался участвовать в программе о годовщине СВО за деньги.

Собчак и Красовский устроили публичную перепалку из-за Садальского: "Что ты там нюхаешь, зайка?"

Собчак сообщила, что 23 февраля Антон Красовский возвращается в эфир RT впервые после скандала с призывом топить и жечь украинских детей. Журналистка рассказала, что передача будет посвящена тому, что год назад началась спецоперация на Украине.

"Информация поступила от отказавшегося гостя, людей зовут в эфир за деньги", — написала Ксения в своём микроблоге.

На пост Собчак отреагировал Красовский.

"Что ты там нюхаешь, зайка? Хороший подвезли? От Зеленского? Какой RT? Какого 23-го? Какие деньги?! Стасику передай, что его слали н…., шлют и будут слать. Он в п…* никому не ….", — нецензурно ответил ведущий RT.

Собчак спросила Красовского, при чём тут Садальский, и объяснила, что о деньгах ей сообщили уже два человека.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Театр "Современник" вернул в труппу Лию Ахеджакову после громкого скандала с письмами

В "Современнике" заявили, что спектакли с участием Ахеджаковой числятся в репертуаре театра.

Театр "Современник" заявил о наличии в репертуаре спектактей с Лией Ахеджаковой
МК: Кнутов заявил о подготовке войсками ВС РФ к нанесению ударов по мостам ВСУ
Армия России начнёт наносить удары по мостам, тоннелям и транслогистическим узлам на границе с Польшей
Появились кадры, на которых русские бойцы противостоят БТР MRAP MaxxPro в окопах
Выступления президентов США и РФ будут жёсткими ультиматумами — эксперты
Модуль "Наука" — рискованное предприятие или прорыв? Анастасия Жукова Спонсоры Украины начали понимать, что их вложения не окупятся — всё заберут американцы Ольга Лебедева Лукашенко раскрыл планы Путина по Украине Любовь Степушова
Армия России уничтожила десант ВСУ, попытавшийся высадиться на левом берегу Днепра из Дудчан
Цискаридзе остался в немилости у российских зрителей
Бункер Зеленского поразил британского журналиста своим видом
Бункер Зеленского поразил британского журналиста своим видом
Последние материалы
Доктор Шулер: интервальное голодание может стать причиной обжорства
Медведев назвал сокращение населения Украины ответом на вопрос, за кем будущее
Военкор Поддубный: для ВСУ под Артёмовском надежды больше нет
Дмитрий Назаров написал новое стихотворение: "Цензура абсурда"
Астролог Кройцер: "Во вторник начинается новый лунный цикл, можно строить планы"
Зеленский заявил, что хотел бы видеть Китай "на своей стороне"
Юрий Антонов о Романе Костомарове: я бы не стал обвинять только врачей
BI: манёвр России с палладием обернётся для США неожиданными последствиями
Байден заявил, что Украина "продолжит брать верх" над Россией
Марков о договорённости России и США: Байден просил гарантии Путина и получил
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X