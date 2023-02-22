Актриса Дарья Мельникова опровергла слухи об алкоголизме

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Дарья Мельникова, сыгравшая Женю Васнецову в сериале "Папины дочки", опровергла слухи об её алкоголизме.

Ранее в СМИ начали распространяться слухи о том, что Дарья Мельникова страдает от алкоголизма. Поводом для этого стало заявление актрисы о том, что во время съёмок сериала "Папины дочки" она злоупотребляла спиртными напитками.

Мельникова заявила, что журналисты выдернули её слова из контекста, тем самым превратив в настоящего маргинала. В частности, пресса писала, что актриса "опустилась на дно".

На слухи об алкоголизме актриса иронично отреагировала в своих соцсетях. Она опубликовала фотографию с отдыха на Мальдивах, где находится в настоящий момент. К снимку актриса добавила подпись: "Со дна".

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