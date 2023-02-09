Барбара Брыльска посоветовала Ахеджаковой покинуть Россию

Барбара Брыльска публично поддержала актрису Лию Ахеджакову, которая была снята со всех ролей в театре "Современник". Звезда "Иронии судьбы" посоветовала коллеге покинуть Россию, поскольку теперь на Родине "не дадут ей жизни".

"Лия, так держать! Родина, такая Родина, её недостойна. Конечно, ей нужно уезжать. Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые Богом люди. Ей нужно уезжать и бороться, как мы", — приводит слова актрисы портал "Абзац".

Напомним, что накануне стало известно о снятии в театре "Современник" всех спектаклей, где была задействована Лия Ахеджакова. Как заверила сама актриса, это произошло после анонимных жалоб в её адрес.

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