Телеведущая Роза Сябитова восхитилась современными мужчинами и их отношением к жёнам

Известная телесваха Роза Сябитова заявила, что в последнее время отношение мужчин сильно изменилось к женщинам. Телеведущая пояснила, что мужья начали бережнее относиться к своим половинкам и чаще помогать по дому и с детьми.

Сябитова отметила, что во времена её первого брака, она не могла допустить мысли, чтобы попросить мужа посидеть с ребёнком. А в современном мире мужчины сами проявляют инициативу в домашних делах и уходу за маленькими детьми, передаёт портал PopCornNews.

Перемены к лучшему особенно бросились в глаза Сябитовой на примере её дочери и зятя, который всё свободное время посвящает малышке.

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