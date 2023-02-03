Фигурист Роман Костомаров госпитализирован в больницу с пневмонией ещё 10 января. Спортсмен был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Вскоре у Костомарова началось отмирание конечностей. Фигуристу предстоит сложная операция по ампутации пальцев ног. За пальцы рук врачи продолжают бороться, сообщает Mash.
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