Mash: Роману Костомарову ампутируют пальцы ног, за пальцы рук борются врачи

Фигурист Роман Костомаров госпитализирован в больницу с пневмонией ещё 10 января. Спортсмен был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Вскоре у Костомарова началось отмирание конечностей. Фигуристу предстоит сложная операция по ампутации пальцев ног. За пальцы рук врачи продолжают бороться, сообщает Mash.