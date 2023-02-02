Наташа Королёва впервые прокомментировала слухи о разводе с Тарзаном

В последнее время заметно активизировались слухи о разводе известной певицы Наташи Королёвой и танцора Тарзана (Сергей Глушко). Артистка решила рассказать всю правду о своих отношениях с Сергеем Глушко.

В последнее время звёзды шоу-бизнеса активно стали обсуждать якобы развод Наташи Королёвой и Тарзана. Сначала о расставании супругов заявил Павел Воля в эфире своей программы. По словам юмориста, они расстались ещё в прошлом году. Спустя несколько дней эту информацию подтвердила балерина Анастасия Волочкова, заявив, что пара не живёт вместе ещё с прошлой весны.

Как рассказала "МК" Наташа Королёва, она лично не слышала о том, что о них говорили коллеги по шоу-бизнесу. Об этом ей сообщили её знакомые.

"Мне кто-то написал об этом. Я ничего не поняла сначала. А потом мне говорят: "Настя Волочкова сказала!". А-а-а, Настя! Ей можно, пускай рассказывает", — с иронией рассказала певица.

Наташа Королёва заявила, что у них с Сергеем все хорошо, а их отношения с годами становятся только крепче.

"Мы в этом году будем отмечать 20 лет официального брака. А на самом деле мы вместе уже 22 года. За это время нас столько раз "разводили". А мы живём и наслаждаемся жизнью!" — поделилась артистка.

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