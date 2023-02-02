Единственный сын Наташи Королёвой Архип улетел в Японию

Единственный сын Наташи Королёвой уехал из России.

Ранее стало известно, что Архип Глушко покинул Россию. Об этом рассказала звездная мать "МК". По словам знаменитости, её сын улетел в Японию всего на две недели с целью учёбы.

"Он учится в Москве, в университете на факультете востоковедения. И сейчас поехал на стажировку в японский университет. Можно было поехать и на три месяца. Но мы опоздали с оформлением необходимых документов. Жалко, что так вышло, потому что дорога дальняя", — призналась Наташа Королёва.

Певица отмечает, что отпустила Архипа одного в Японию со спокойной душой, поскольку он там был не один раз и отлично знает японский язык. А в первый раз самостоятельно звездный сын отправился в Страну восходящего солнца в 14 лет. Королёва надеется, что в следующий раз ему удаться поехать на три месяца, чтобы юноша погрузился в языковую среду и практиковался в японском с носителями.

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