Мадонна сорвала съёмки собственного байопика из-за скандального характера

Биографический фильм про Мадонну так и не будет снят в ближайшее время, несмотря на начало работы над ним. Сама певица так и не закончила писать сценарий.

Контракт на съёмки байопика про Мадонну был подписан королевой поп-музыки с киностудией Universal три года назад. Стадия препродакшн продолжалась так долго, поскольку певица выбраковывала всех сценаристов, включая и оскароносную Брук Марио, которая ушла из проекта в 2021 году после целой серии жестких разногласий с главной героиней будущей ленты. К тому времени на роль певицы отобрали актрису Джулию Гарнер.

После этого Мадонна пообещала самостоятельно написать сценарий, так как она требовала полного контроля над фильмом. Но работа над сценарием не закончена и до сих пор. Мадонна уделяла больше времени гастролям и бурной личной жизни, провоцируя многочисленные скандалы, необходимые для поддержания интереса СМИ к своей персоне. В результате, руководство компании Universal приняло решение разорвать контракт с Мадонной и закрыть фильм.

Пока не ясно, должна ли будет певица выплатить неустойку за невыполненную работу. Сама звезда сообщила, что изначально не хотела снимать слишком "розовый" фильм о самой себе, поскольку ей хочется чего-то "мрачного и грубого". А поэтому она все равно реализует этот проект, но на другой киностудии и позже.

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