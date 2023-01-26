Актриса Мария Куликова заявила, что в свои 45 лет устала от публичности

Актриса Мария Куликова раскрыла детали своей личной жизни.

Артистка подчеркнула, что к 45 годам её привычки и характер сильно изменились. Шумные компании и светские рауты её больше не привлекают. Теперь она старается больше времени проводить с близкими.

Куликова отметила, что любит путешествовать вместе с сыном и любимым мужчиной. Имя своего возлюбленного, с которым актриса встречается уже более восьми лет, она предпочитает держать в тайне.

Звезда сериала "Две судьбы" призналась в интервью изданию "Караван историй", что зависима от близких отношений и считает любовь отправной точкой в жизни человека.

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