Певица Анна Семенович пожаловалась на дискриминацию женщин с большой грудью

Известная российская певица, экс-участница группы "Блестящие" Анна Семенович пожаловалась на дискриминацию женщин с большой грудью.

Анна Семенович

Накануне Семенович посетила баню, в которой ей выдали для парной комнаты топ маленького размера. Об этом певица рассказала в своей соцсети.

Семенович огорчает тот факт, что девушек с большими формами во всех местах просто дискриминируют. Ярким примером стал топ, выданный ей в бане, который знаменитость не смогла натянуть на свою грудь восьмого размера.

"Я еле впихнула своих "девчонок" в это бельё, оно меня сдавило, я не могу дышать! Слава богу, я взяла купальник. Опять зажимают пышногрудых женщин, какая-то дискриминация!" — заявила Анна Семенович.

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