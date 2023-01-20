Анфиса Чехова не исключила возможности переезда из РФ: только не одна

Телеведущая Анфиса Чехова совсем недавно прилетела из США в Москву. Звезда порассуждала в соцсетях о возможности переезда за границу на ПМЖ.

Телеведущая сообщила, что она это, возможно, сделает, только если того потребует ситуация с возлюбленным.

"Одна я вряд ли перееду", — сказала Чехова.

Что касается мужчины звезды, он, по её словам, живёт в США, где у него есть работу. О переезде в Россию возлюбленный Чеховой даже не думает.

А вот называть имя своего мужчины и посвящать подписчиков в детали своих отношений знаменитость отказалась.

"Лишь в том случае, если я соберусь рожать или выходить замуж. Во всех остальных случаях я не собираюсь афишировать свою личную жизнь", — уточнила Чехова.

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