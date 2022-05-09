Анфиса Чехова объяснила, почему не хочет возвращаться в РФ: депрессивный настрой

Анфиса Чехова уехала из России около двух месяцев назад. Сына звезда ТВ определила в иностранную школу. Телеведущая рассказала, почему не спешит назад в Россию.

Анфиса Чехова находится сейчас в Индонезии. 44-летняя звезда ТВ отмечает, что вовсе не эмигрировала, а покинула родину лишь на время.

"В Москве отменились все проекты, плохая погода и депрессивный настрой. Почему бы не пожить там, где тепло и есть возможности для духовного и психологического развития", — объяснила телеведущая.

Чехова рассказала, как её сын Соломон получает образование за рубежом.

"В учреждении учатся русские дети, но преподаватели все говорят на английском. Из уроков: математика, английский, ментальная арифметика, скорочтение, наука, футбол, йога, бассейн и индонезийский язык", — рассказала знаменитость.

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