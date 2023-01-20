Яна Поплавская заявила, что Михаила Тильмана нельзя допускать к трибуне на федеральных телеканалах

Российская актриса Яна Поплавская раскритиковала слова эксперта Михаила Тильмана о возможном применении РФ ядерного оружия. Артистка заявила, что "таких политологов и экспертов" не стоит допускать к публичной трибуне из-за их дилетантских рассуждений.

Поплавская напомнила в своём Telegram-канале об ответственности, которую должен нести за свои слова человек, тем более, если он выступает на большую аудиторию. Актриса театра и кино обратилась к своим подписчикам с просьбой анализировать услышанное и не верить всему, что говорят с экранов ТВ.

"У Шейнина говорит эксперт Тильман. Вы бы слышали, что он говорит.

Пересказ не дословный: "Некоторые считают, что ядерное оружие применять нельзя! А некоторые считают, что можно и даже готовы его применить". Шейнин переспрашивает — "Вы это всерьёз говорите?!" Тильман отвечает — "Я только лишь говорю, что некоторые не осознают последствий таких решений", — написала Поплавская.

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