Музыкант Семён Слепаков погасил долги в России на сумму 19 миллионов рублей

Юморист Семён Слепаков после начала СВО на Украине уехал в Израиль, где неоднократно критиковал действия ВС РФ в соседней стране. Позже оказалось, что у бард-исполнителя в России имеется налоговая задолженность в размере 19 миллионов рублей.

Такие цифры набежали от доходов артиста в 2021 году — возможно, после продажи недвижимости или другого дорогостоящего имущества. Путём нехитрых подсчетов удалось вычислить, что бард получил около 118 миллионов рублей, но не оплатил налоги.

Издание KP. RU сообщает, что Слепаков после Нового года огромный счет от ФНС всё-таки оплатил. Но из-за пени на данный момент у музыканта осталась скромная задолженность в 728 рублей вместо 19 миллионов рублей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.