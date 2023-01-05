Домработница Аллы Пугачёвой Романова рассказала о дорогостоящих подарках от хозяйки

Сбежавшая из России Алла Пугачёва никогда не была жадной на подарки близким людям. Бывшая домработница Примадонны Надежда Романова рассказала журналистам о широкой душе певицы.

Алла Борисовна с семьёй проживала в огромном замке в Подмосковной деревне Грязи. А после начала спецоперации на Украине уехала из России в Израиль.

Персонал, который работал у Примадонны, вспоминает бывшую хозяйку только добрым словом. Одна из домработниц заявила: артистка никогда не жалела денег на подарки своим помощникам и родным.

"Алла Борисовна подарила мне сумку Louis Vuitton. Не знаю теперь, куда с ней ходить. Было, конечно, очень приятно. Второй подарок был вообще неожиданным. У меня был последний рабочий день, Пугачёва узнала, что я ухожу, и собрала мне пакетик с подарками. Даже не важно, что там было. Но само внимание, которое мне она оказала. Было очень приятно", — сказала помощница по замку.

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