Рустам Солнцев: история с женихом и свадьбой существует только в воображении Волочковой

Экс-участник шоу "Дом-2", а ныне блогер Рустам Солнцев выразил сомнение, что у балерины Анастасии Волочковой действительно есть жених, который сделал ей предложение руки и сердца.

Шоумен полагает, что артистка придумала историю с женихом от начала и до конца.

"А если и есть какой-то человек, то вот это вот все Волочкова придумала сама — вот эти все россказни про него. А этот мужчина, наверное, ни сном, ни духом. Знает ли он о сам об этом? Я думаю, что нет, даже не догадывается", — сказал Солнцев в разговоре с Teleprogramma. pro.

На самом деле вся история с предстоящей свадьбой "с санями, оленями и полным шиком в Лапландии", как и головокружительный роман с кондитером Дмитрием — ложь, уверен блогер.

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