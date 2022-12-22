Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Зеленский унизил Украину речью в конгрессе США: страны больше нет
Невролог об облегчении акклиматизации: меньше стрессов, лёгкая пища и никакого алкоголя
В Хакасии мужчина перевёл якобы работникам биржи миллион рублей
Sabah: Запад пожертвовал Украиной ради мечты о России без Путина
Столтенберг: НАТО намерен массово увеличить производство оружия для нужд альянса и Украины
Разведка Украины ожидает массированный удар ВС РФ по энергоструктуре 22 и 23 декабря
Junge Welt: Зеленский вместе с Байденом стремятся затянуть украинский конфликт
Финансист предостерегла от покупки техники впрок на фоне падения рубля
Автоюрист Славнов поддержал "зимнюю амнистию" ГД РФ за несоблюдение разметки

Рустам Солнцев: история с женихом и свадьбой существует только в воображении Волочковой

Шоу-бизнес

Экс-участник шоу "Дом-2", а ныне блогер Рустам Солнцев выразил сомнение, что у балерины Анастасии Волочковой действительно есть жених, который сделал ей предложение руки и сердца.

Шоумен полагает, что артистка придумала историю с женихом от начала и до конца.

"А если и есть какой-то человек, то вот это вот все Волочкова придумала сама — вот эти все россказни про него. А этот мужчина, наверное, ни сном, ни духом. Знает ли он о сам об этом? Я думаю, что нет, даже не догадывается", — сказал Солнцев в разговоре с Teleprogramma. pro.

На самом деле вся история с предстоящей свадьбой "с санями, оленями и полным шиком в Лапландии", как и головокружительный роман с кондитером Дмитрием — ложь, уверен блогер.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Никифорова: украинское командование ждёт русские танки в Киеве

Многие высказывания главкома ВСУ вложили ему в уста его британские патроны, считает обозреватель.

Никифорова: украинское командование ждёт русские танки в Киеве
RusVesna: военные спецназа группировки "О" ВС РФ штурмом взяли боевиков ВСУ и захватили трёх пленных
RusVesna: военные спецназа группировки "О" ВС РФ штурмом взяли боевиков ВСУ и захватили трёх пленных
Офицер ЛНР "Салман": расстрелявшую пленных в Макеевке 80-ю бригаду ВСУ выдали свои за деньги
Экс-командующий войсками США Ходжес: "Киев захватит Крым до конца августа 2023 года"
Знак зодиака 22 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Не ходите, девочки, к президенту гулять: за ним последует импичмент Сергей Лебедев Елена Санаева: "Мы, Санаевы, народ талантливый" Анжела Якубовская
После воздушной тревоги взрывы в Кривом Роге и Очакове
Сразу после окончания воздушной тревоги в Киевской области произошел взрыв
Вуячич: Польша идёт ва-банк и готова потерять всё ради собственных амбиций
Вуячич: Польша идёт ва-банк и готова потерять всё ради собственных амбиций
Последние материалы
Зеленский унизил Украину речью в конгрессе США: страны больше нет
Невролог об облегчении акклиматизации: меньше стрессов, лёгкая пища и никакого алкоголя
В Хакасии мужчина перевёл якобы работникам биржи миллион рублей
"Двойственный" газовый союз: Узбекистан и Казахстан без России?
Рустам Солнцев: история с женихом и свадьбой существует только в воображении Волочковой
Sabah: Запад пожертвовал Украиной ради мечты о России без Путина
Эксперт по работе с подсознанием: "Никогда не загадывайте желание за других, даже если это дети"
Столтенберг: НАТО намерен массово увеличить производство оружия для нужд альянса и Украины
Разведка Украины ожидает массированный удар ВС РФ по энергоструктуре 22 и 23 декабря
Junge Welt: Зеленский вместе с Байденом стремятся затянуть украинский конфликт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников