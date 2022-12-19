Волочкова собирается замуж в Лапландии в январе: будут сани, олени и полный шик

Балерина Анастасия Волочкова решила не терять даром времени. По крайней мере, так она говорит своим поклонникам, пообещав, что в январе неожиданно для многих выйдет замуж.

Причём свадьбу танцовщица запланировала не где-нибудь, а в снежной Лапландии, которые так непохожи на её любимые жаркие Мальдивы.

Избранником Волочковой, по её словам, будет "любимый Дед Мороз", фото которого в соответствующем костюме уже появилось в Instagram* звезды.

"Я приняла решение, что наша свадьба с любимым Дедом Морозом будет в Лапландии. После Мальдив и моего дня рождения 20-го января на следующий день вылетаем туда! Будут сани, олени, цветы и полный шик!" — написала Волочкова.

Правда, многие фанаты усомнились с правдивости слов звезды, напомнив ей, что она собиралась замуж практически за каждого своего возлюбленного, которых у неё было немало.

"И сколько уже было таких Дедов Морозов? Не сосчитать! Дай бог, чтобы последний", — написали пользователи.

* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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